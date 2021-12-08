Госдума приняла закон, расширяющий полномочия сотрудников полиции
В соответствии с поправками в закон «О полиции», полицейским разрешается вскрывать транспортные средства, если это необходимо для спасения жизни человека, задержания преступника или обеспечения безопасности во время массовых беспорядков
Депутаты Госдумы 8 декабря приняли закон, который в значительной степени расширяет полномочия сотрудников МВД.
В соответствии с поправками в закон «О полиции», полицейским разрешается вскрывать транспортные средства, если это необходимо для спасения жизни человека, задержания преступника, обеспечения безопасности во время массовых беспорядков или розыска запрещенных предметов.
Сотрудникам МВД разрешается оцеплять жилые дома и другие здания по решению правительства региона и проводить личный досмотр граждан в границах оцепления. По старой версии закона оцеплять здания разрешалось только с целью предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан.
Кроме того, теперь полицейские могут не называть свое имя и звание, если существует угроза его жизни и здоровью, а также угроза жизни других людей. При этом сотрудник МВД может представиться уже после происшествия.