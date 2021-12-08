Бывшая жена Владимира Потанина потребовала половину его доли в «Норникеле»
По данным агентства Bloomberg, Наталья Потанина претендует не только на половину доли своего муза в «Норникеле», но и на половину дивидендов по акциям с 2014 года. Речь может идти о сумме в размере 487,3 млрд рублей или 6,6 млрд долларов
Бывшая супруга совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина Наталья намерена отсудить 50% его акций в горно-металлургической компании.
По данным агентства Bloomberg, Наталья Потанина претендует не только на половину доли своего муза в «Норникеле», но и на половину дивидендов по акциям с 2014 года. Речь может идти о сумме в размере 487,3 млрд рублей или 6,6 млрд долларов.
Еще одно требование Натальи Потаниной – половина стоимость объекта недвижимости с названием «Осенний дом».
Владимир и Наталья Потанины развелись в 2014 году, однако финансовый спор между ними до сих пор не завершился. Наталья Потанина утверждает, что получила после развода 40 млн долларов вместо положенных ей 6 млрд долларов, а ее бывший муж заявляет, что отдал ей 84 млн долларов.
Ранее экс-супругу олигарха обвинили в «бракоразводном туризме», так как вопрос о разделе имущества из российского суда перешел в британский. Однако в мае этого года с Потаниной сняли обвинение.