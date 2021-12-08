Меню
Общество
В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
08 декабря 2021, 14:59

Верховный суд признал законным засекречивание имен сотрудников НКВД, причастных к массовым расстрелам

Верховный суд России признал законным президентский указ о засекречивании имен сотрудников НКВД, которых считают причастными к Большому террору. Это несет «угрозу обороноспособности страны»

Верховный суд признал законным засекречивание имен сотрудников НКВД, причастных к массовым расстрелам
Фото: trendsmap.com

Верховный суд России признал законным президентский указ о засекречивании имен сотрудников НКВД, которых считают причастными к Большому террору. Присутствовавшие на заседании суда сотрудники ФСБ заявили, что публикация имен чекистов, участвовавших в репрессиях, несет «угрозу обороноспособности страны».

ВС РФ рассматривал иск историка Сергея Прудовского, который исследует массовые репрессии против бывших служащих Китайско-Восточной железной дороги («харбинская операция» НКВД). Согласно архивным данным, тогда советские власти были расстреляны более 21 тысячи человек.

По запросу историка было рассекречено дело расстрелянной в 1937 году и впоследствии реабилитированной харбинки Татьяны Кулик, однако фамилии и должности сотрудников НКВД, которые сфабриковали против нее дело, остались засекреченными, пишет «Новая газета».

Сотрудники ФСБ в данной ситуации воспользовались положениями указа президента РФ от 1995 года № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», и приказа самой службы безопасности, который разрешает засекречивать в архивных документах данные сотрудников НКВД.

Более того, по новому приказу ФСБ за сбор и распространение сведений о личностях сотрудников НКВД гражданина могут признать «иностранным агентом».

Сергей Прудовский пытался оспорить эти положения, но проиграл во всех судебных инстанциях. «Закон о реабилитации жертв политических репрессий признает репрессии террором собственного народа. Но государство фактически укрывает сталинских террористов. Фамилии и должности сотрудников НКВД засекречивают или вымарывают из архивно-следственных дел», - заявил историк.

Материалы по теме
Новосибирская прокуратура предложила установить бюст активному участнику сталинских репрессий
Правозащитники сообщили об отказе ФСБ рассекречивать протоколы заседаний особых троек НКВД
«Дети ГУЛАГа» направили коллективный иск в суд к депутатам Госдумы
Сейчас на главной
Владельца магазинов «Рив Гош» и «Юлмарт» задержали по делу о хищении 2,3 млрд рублей у Сбербанка
август мейер
Владельца магазинов «Рив Гош» и «Юлмарт» задержали по делу о хищении 2,3 млрд рублей у Сбербанка
Правоохранительные органы задержали владельца сети магазинов «Рив Гош» и «Юлмарт» Августа Мейера. Бизнесмена задержали вместе с супругой в Санкт-Петербурге
Госдума в очередной раз продлила «временную» заморозку накопительной части пенсий
пенсии
Госдума в очередной раз продлила «временную» заморозку накопительной части пенсий
В пояснительной записке к документу говорится, что принятие этого закона сократит трансферт из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 772,9 млрд рублей
Общество
Верховный суд РФ разрешил штрафовать нарушителей масочного режима по фото и видео
Коллегия по административным правонарушениям Верховного суда России признала законным отсутствие расследования и экспертизы по делам о нарушении масочного режима. Судьи считают, что для вынесения вердикта по таким делам достаточно протокола и фотофиксации нарушения
Депутаты петербургского ЗС поменяли таблички со своими именами на QR-коды
QR-коды
Депутаты петербургского ЗС поменяли таблички со своими именами на QR-коды
В Законодательном Собрании Санкт-Петербурге депутаты фракции КПРФ поменяли таблички со своими именами на перечеркнутые QR-коды в знак протеста против федерального законопроекта о введении антиковидных кодов
Tor попал под «топор». Роскомнадзора
роскомнадзор
Tor попал под «топор». Роскомнадзора
В блоге проекта сообщается, что власти заблокировали сайт после их призыва к пользователям создавать как можно больше новых мостов (скрытых каналов), «чтобы россияне оставались онлайн», так как стандартные мосты в России уже заблокированы
Власти США допустили полную изоляцию России от мировой финансовой системы
антироссийские санкции
Власти США допустили полную изоляцию России от мировой финансовой системы
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что новые санкции, которые сейчас обсуждают власти, фактически будут означать полную изоляцию России от глобальной финансовой системы
Прощайте белорусские ананасы!
санкции против белоруссии
Прощайте белорусские ананасы!
Власти Белоруссии с 1 января 2022 года вводят запрет на ввоз продовольственных товаров в страну из Евросоюза, США, Канады и Великобритании в ответ на новые санкции против «режима Александра Лукашенко» из-за обострения миграционного кризиса на границе
Мосгордума решила уклониться от обсуждения закона о введении QR-кодов
QR-коды
Мосгордума решила уклониться от обсуждения закона о введении QR-кодов
Мосгордума решила уклониться от обсуждения федерального закона о введении антиковидных QR-кодов в общественных местах и на транспорте, из-за которого жители регионов стали регулярно выходить на протестные митинги
Роспотребнадзор сократил срок действий ПЦР-тестов
коронавирус
Роспотребнадзор сократил срок действий ПЦР-тестов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о сокращении срока действия ПЦР-тестов на коронавирус с 72 до 48 часов. Такое решение было принято в связи с появлением нового штамма «омикрон», который уже был завезен в Россию туристами
Авторская колонка
Дело межгосударственной важности
Как сообщает сербская печать, министр внутренних дел Сербии Александр Вулин передал секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву записи разговоров участников семинара российских муниципальных депутатов, который мы с Андреем Пивоваровым провели в Белграде в мае этого год
Кара-Мурза Владимир
Киевский суд дал добро
наталья поклонская
Киевский суд дал добро
Киевский аппеляционный суд удовлетворил ходатайство генпрокуратуры о задержании российского посла в Кабо-Верде Натальи Поклонской, которая ранее занимала должность прокурора республики Крым. На Украине ее обвиняют в государственной измене
В Москве антимасочник открыл стрельбу в МФЦ. Два человека погибли, трое ранены
стрельба по людям
В Москве антимасочник открыл стрельбу в МФЦ. Два человека погибли, трое ранены
На юго-востоке Москвы в МФЦ «Рязанский» вооруженный мужчина открыл стрельбу, в результате которой погибли два человека. Еще три посетителя центра предоставления госуслуг получили ранения
«Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!»
вакцина от коронавируса
«Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!»
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Московской области опубликовал в своем официальном телеграм-канале агрессивный агитационный плакат в поддержку прививок против COVID-19, в которой антиваксеров называют «гнидами»
Авторская колонка
Почему голодали ленинградцы?
Несколько месяцев назад Марк Солонин выпустил цикл лекций о блокадном Ленинграде. Он утверждает, что голод был вызван нежеланием центра снабжать продовольствием город, который в любой момент может пасть. Голод был искусственно организованным из соображений экономии.
Авдерин Валерий
Европейский Центробанк впервые решил изменить дизайн евро
евро
Европейский Центробанк впервые решил изменить дизайн евро
В ближайшее время ЕЦБ сформирует фокус-группы из представителей всех стран еврозоны, которые составят список тем для нового дизайна евро. Из этого списка затем выберут лучший вариант
В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники
алкоголь
В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники
Депутат Госдумы и основатель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. По его мнению, это позволит россиянам «не спивались»
Центробанк приостановил на полгода операции по рублевым кошелькам WebMoney
Webmoney
Центробанк приостановил на полгода операции по рублевым кошелькам WebMoney
По решению финансового регулятора, для владельцев рублевых кошельков сохраняются операции в торгово-сервисных предприятиях, оплата различных штрафов и налогов, а также вывод рублей на собственные банковские счета
В России с нового года размер МРОТ вырастет на тысячу рублей
МРОТ
В России с нового года размер МРОТ вырастет на тысячу рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2022 года увеличится на тысячу рублей и составит 13 890 рублей. Соответствующий закон накануне подписал президент Владимир Путин