Верховный суд признал законным засекречивание имен сотрудников НКВД, причастных к массовым расстрелам
Верховный суд России признал законным президентский указ о засекречивании имен сотрудников НКВД, которых считают причастными к Большому террору. Это несет «угрозу обороноспособности страны»
Верховный суд России признал законным президентский указ о засекречивании имен сотрудников НКВД, которых считают причастными к Большому террору. Присутствовавшие на заседании суда сотрудники ФСБ заявили, что публикация имен чекистов, участвовавших в репрессиях, несет «угрозу обороноспособности страны».
ВС РФ рассматривал иск историка Сергея Прудовского, который исследует массовые репрессии против бывших служащих Китайско-Восточной железной дороги («харбинская операция» НКВД). Согласно архивным данным, тогда советские власти были расстреляны более 21 тысячи человек.
По запросу историка было рассекречено дело расстрелянной в 1937 году и впоследствии реабилитированной харбинки Татьяны Кулик, однако фамилии и должности сотрудников НКВД, которые сфабриковали против нее дело, остались засекреченными, пишет «Новая газета».
Сотрудники ФСБ в данной ситуации воспользовались положениями указа президента РФ от 1995 года № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», и приказа самой службы безопасности, который разрешает засекречивать в архивных документах данные сотрудников НКВД.
Более того, по новому приказу ФСБ за сбор и распространение сведений о личностях сотрудников НКВД гражданина могут признать «иностранным агентом».
Сергей Прудовский пытался оспорить эти положения, но проиграл во всех судебных инстанциях. «Закон о реабилитации жертв политических репрессий признает репрессии террором собственного народа. Но государство фактически укрывает сталинских террористов. Фамилии и должности сотрудников НКВД засекречивают или вымарывают из архивно-следственных дел», - заявил историк.