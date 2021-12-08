08 декабря 2021, 14:35
Британские медики назвали «необычный» симптом штамма «омикрон» у детей
Британские врачи перечислили наиболее часто встречающиеся симптомы штамма «омикрон» у детей. Это головная боль, потеря аппетита, усталость и необычная сыпь. Последний симптом у взрослых пациентов не наблюдается
Фото: мояоколица.рф
Британские врачи перечислили наиболее часто встречающиеся симптомы штамма «омикрон» у детей. Это головная боль, потеря аппетита, усталость и необычная сыпь. Последний симптом у взрослых пациентов не наблюдается.
Врач Дэвид Ллойд сообщил телеканалу Sky News, что с очень необычной сыпью сталкиваются не менее 15% заразившихся омикрон-штаммом детей. Остальные симптомы болезни у детей и взрослых совпадают.
Новый штамм коронавируса «омикрон» впервые был выявлен в ЮАР в середине ноября. На сегодняшний день этот штамм обнаружили уже в 57 странах мира, включая Россию. В нашу страну «омикрон» завезли туристы, прибывшие из ЮАР.