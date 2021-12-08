08 декабря 2021, 13:55
Владельца магазинов «Рив Гош» и «Юлмарт» задержали по делу о хищении 2,3 млрд рублей у Сбербанка
Правоохранительные органы задержали владельца сети магазинов «Рив Гош» и «Юлмарт» Августа Мейера. Бизнесмена задержали вместе с супругой в Санкт-Петербурге
Фото: hr-tv.ru
Правоохранительные органы задержали владельца сети магазинов «Рив Гош» и «Юлмарт» Августа Мейера. Бизнесмена задержали вместе с супругой в Санкт-Петербурге.
Августа Мейера подозревают в хищении 2,3 млрд рублей у Сбербанка, сообщает «КоммерсантЪ».
Речь идет о хищении средств, взятых в госбанке в кредит на развитие бизнеса. Займ г-н Мейер получил незадолго до того, как сеть «Юлмарт» прекратила свою деятельность.