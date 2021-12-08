В Госдуме предложили вместо QR-кодов ввести бесплатное тестирование на COVID-19
Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» Олег Нилов предложил вместо введения антиковидных QR-кодов организовать систему общедоступного и бесплатного тестирования на коронавирус
Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» Олег Нилов предложил вместо введения антиковидных QR-кодов организовать систему общедоступного и бесплатного тестирования на коронавирус.
«Пришел на работу, в школу, вуз, аэропорт. У тебя нет QR-кода – есть разные причины: медотвод, религиозные соображения. Дайте возможность ему протестироваться, определите, опасен он или нет, и пропустите куда угодно», – заявил депутат, слова которого приводит Ura.ru.
Инициативу Олега Нилова поддержал депутат от КПРФ Алексей Куринный. Парламентарий отметил, что QR-коды можно использовать лишь как дополнительный стимул к вакцинации, например, для снятия с привитых запрета на посещение публичных мероприятий.
Напомним, что на следующей неделе Госдума планирует рассмотреть правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также посадки в самолет или поезд. Антиковидные пропуска будут действовать до 1 июня 2022 года.