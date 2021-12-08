Жители калининградского поселка пожаловались на сжигание трупов животных на незаконном скотомогильнике
Жители поселка Дубрава в Калининградской области пожаловались на действия сотрудников дочернего предприятия «Мираторга», которых они заподозрили в сжигании трупов животных на нелегальном скотомогильнике
Жители поселка Дубрава в Калининградской области пожаловались на действия сотрудников дочернего предприятия «Мираторга», которых они заподозрили в сжигании трупов животных на нелегальном скотомогильнике.
По словам граждан, сначала работники предприятия закапывали трупы животных, а затем стали их сжигать, из-за чего по поселку распространяется трупное зловоние. Кроме того, трупные яды попадают в грунтовые воды, сообщает телеграм-канал Readovka.
Ранее Росреестр указал компании на незаконность использования земельного участка для сжигания трупов животных, однако скотомогильник все еще функционирует.
В свою очередь сотрудники Роспотребнадзора и Россельхознадзора выезжали по жалобе местных граждан на место сжигания и захоронения останков животных, однако ничего криминального не обнаружили.
Активист «Зеленого фонда» Виктор Олейник написал в соцсети, что «Мираторг» сжигает трупы телят и быков при помощи автомобильных шин, которые относятся к 4 классу опасности отходов.
Согласно указанным Олейником координатам (54.476507 22.164204) место сжигания находится в 2,5 километрах к западу от фермы Дубрава, принадлежащей «Мираторгу», на огороженной территории, и в 12 км к северо-востоку от Озёрска, сообщает издание «Русский Запад».