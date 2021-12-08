08 декабря 2021, 12:57
Госдума в очередной раз продлила «временную» заморозку накопительной части пенсий
В пояснительной записке к документу говорится, что принятие этого закона сократит трансферт из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 772,9 млрд рублей
Фото: smi2.ru
Депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсии россиян продлевается до конца 2024 года.
В пояснительной записке к документу говорится, что принятие этого закона сократит трансферт из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 772,9 млрд рублей, сообщает ТАСС.
Напомним, что впервые власти заморозили накопительную часть пенсий россиян в 2014 году в качестве временной меры. Однако с тех пор Госдума каждый год продлевает заморозку. Думская оппозиция неоднократно предлагала властям вернуть гражданам их замороженные пенсии, поскольку в отсутствие индексации и с учетом инфляции накопительная часть пенсий потеряла смысл.