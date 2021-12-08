В Екатеринбурге суд оправдал женщину по делу о контрабанде наркотиков из-за покупки антидепрессантов
Железнодорожный суд Екатеринбурга оправдал местную жительницу Дарью Беляеву, против которой в 2019 году было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков из-за покупки антидепрессантов в интернете
Железнодорожный суд Екатеринбурга оправдал местную жительницу Дарью Беляеву, против которой в 2019 году было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков из-за покупки антидепрессантов в интернете.
Адвокат подсудимой Ирина Ручко сообщила порталу Znak.com, что уголовное дело в отношении ее клиентки было закрыто в связи с ее непричастностью к преступлению. Жительница Екатеринбурга имеет право на реабилитацию.
В 2015 году Дарье Беляевой поставили диагноз «шизотипическое расстройство». После нескольких лет неудачной терапии ей назначили препарат бупропион. Девушка заказала это лекарство через интернет из Польши. Препарат не был запрещен в России и 2016 года находился в свободной продаже. Однако на почте при получении посылки Беляеву задержали, а позже предъявили обвинение в контрабанде наркотических веществ. Экспертиза нашла в составе лекарства эфедрон, который в России запрещен.
В 2019 году эксперты признали Дарью Беляеву невменяемой и заявили, что не осознавала своих действий и нуждается в принудительном лечении.