Верховный суд РФ разрешил штрафовать нарушителей масочного режима по фото и видео
Коллегия по административным правонарушениям Верховного суда России признала законным отсутствие расследования и экспертизы по делам о нарушении масочного режима. Судьи считают, что для вынесения вердикта по таким делам достаточно протокола и фотофиксации нарушения
Коллегия по административным правонарушениям Верховного суда России признала законным отсутствие расследования и экспертизы по делам о нарушении масочного режима. Судьи считают, что для вынесения вердикта по таким делам достаточно протокола и фотофиксации нарушения.
Соответствующее решение коллегия Верховного суда РФ приняла по результатам рассмотрения кассационной жалобы продуктового магазина из Люблино, где чиновники из районной управы увидели продавца без защитной маски. Магазин был оштрафован на 100 тысяч рублей.
Владелец торговой точки не согласился со штрафом и обратился в суд. В своей жалобе, поданной в ВС РФ, он указал, что районный суд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых.
Однако коллегия Верховного суда согласилась с выводами суда первой инстанции и пояснила, что в данном конкретном случае для установления вины «нет необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике».