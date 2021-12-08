В петербургском Заксобрании депутаты от КПРФ поменяли таблички со своими именами на QR-коды
В Законодательном Собрании Санкт-Петербурге депутаты фракции КПРФ поменяли таблички со своими именами на перечеркнутые QR-коды. Таким образом коммунисты решили выразить свой протест против федерального законопроекта о введении антиковидных QR-кодов
Фото: gov.spb.ru
В Законодательном Собрании Санкт-Петербурге депутаты фракции КПРФ поменяли таблички со своими именами на перечеркнутые QR-коды. Таким образом коммунисты решили выразить свой протест против федерального законопроекта о введении антиковидных QR-кодов в общественных местах и в транспорте.
Портал Znak.com отмечает, что участники акции протеста и большинство остальных депутатов находятся в зале заседания без защитных масок, хотя масочный режим никто не отменял.
Днем ранее правительственный законопроект о QR-кодах поддержал парламент Ленинградской области, однако еще до начала голосования местные коммунисты покинули заседание в знак протеста – им не дали задать вопросы по резонансному закону.