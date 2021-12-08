Роскомнадзор начал блокировать основной сайт Tor на территории РФ
В блоге проекта сообщается, что власти заблокировали сайт после их призыва к пользователям создавать как можно больше новых мостов (скрытых каналов), «чтобы россияне оставались онлайн», так как стандартные мосты в России уже заблокированы
Роскомнадзор начал блокировать основной сайт Tor (популярный анонимный браузер) на территории РФ. В блоге проекта сообщается, что власти заблокировали сайт после их призыва к пользователям создавать как можно больше новых мостов (скрытых каналов), «чтобы россияне оставались онлайн», так как стандартные мосты в России уже заблокированы.
В реестре запрещенных сайтов Роскомнадзор появилась информация о том, что доступ к адресу torproject.org «ограничивается».
Примечательно, что этот сайт попал в реестр РКН еще в 2017 году, однако до настоящего времени доступ к нему власти не ограничивали.
Блокировка основного сайта Tor производится с помощью оборудования, созданного для изоляции рунета.
«Медуза» (издание признано иностранным агентом) сообщает, что Россия занимает второе место после США по числу пользователей Tor.