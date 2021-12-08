08 декабря 2021, 11:35
Власти Армении ужесточат антиковидные требования для непривитых туристов
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что для посещения общественных мест и культурных мероприятий с нового года понадобится сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест сроком действия не позднее 72 часов
Фото: ural-eurasia.ru
Власти Армении с 1 января 2022 года ужесточат правила для туристов, которые не сделали прививку от коронавируса.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что для посещения общественных мест и культурных мероприятий с нового года понадобится сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест сроком действия не позднее 72 часов.
В АТОР заявили, что ужесточение антиковидных мер не сильно скажется на сокращении туристического потока в Армению, поскольку многие путешественники уже привиты от коронавируса.