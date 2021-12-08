Главу тюменского Департамента транспорта задержали по делу о крупном хищении
Следственный комитет возбудил уголовное дело против директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта мэрии Тюмени Игоря Фролова. Чиновника обвиняют в хищении 5 млн рублей из городского бюджета
Следственный комитет возбудил уголовное дело против директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта мэрии Тюмени Игоря Фролова. Чиновника обвиняют в хищении 5 млн рублей из городского бюджета.
По делу о мошенничестве в особо крупном размере проходят также родственница чиновника, консультант и директор коммерческой фирмы, название которой не сообщается.
По версии следствия, директор тюменского Дептранса в 2020 и 2021 годах по предварительному сговору с сотрудником ведомства, своей родственницей и директором фирмы похитил около 5 млн рублей бюджетных средств, которые были выделены на выполнение работ по содержанию и уборке автомобильных дорог города.
СКР направил в суд ходатайство об аресте Игоря Фролова. Сам чиновник вину в хищении бюджетных денег уже признал и заявил, что готов возместить ущерб, сообщает Znak.com.
С занимаемой должности Игорь Фролов был уволен незадолго до задержания - 6 декабря.