На севере Москвы полностью сгорел пассажирский автобус. Причина пожара выясняется
В московском районе Ховрино на Петрозаводской улице сгорел пассажирский автобус. К счастью, на момент происшествия пассажиров в салоне не было. Водитель не пострадал
Фото: readovka.ru
В московском районе Ховрино на Петрозаводской улице сгорел пассажирский автобус. К счастью, на момент происшествия пассажиров в салоне не было. Водитель не пострадал, сообщает РЕН ТВ.
Очевидцы сообщают, что автобус вспыхнул за считанные секунды, а весь район заволокло дымом. Тушить пожар пришлось сотрудникам МЧС.
В «Мосгортрансе» и Департаменте транспорта Москвы причину возгорания пока не называют. Чиновники из департамента сообщили только, что пострадавших в результате происшествия нет.
Речь идет об автобусе ЛиАЗ, выпущенного в 2012 году. В Дептрансе заверили, что последнее техобслуживание проводилось в сентябре 2021 года, а перед рейсом автобус прошел необходимую проверку и находился в исправном состоянии.