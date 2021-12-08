СКР возбудил уголовное дело по факту поставки бракованной полицейской формы
Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту поставки в рамках госконтракта более 350 тысяч бракованных рубашек для полицейских
Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту поставки в рамках госконтракта более 350 тысяч бракованных рубашек для полицейских.
Речь идет о государственном контракте на поставку форменной одежды, который МВД России заключило с ООО БМФ. Стоимость этого контракта составила 564 млн рублей.
Фигурантом дела стал гендиректор компании-подрядчика Борис Ляшук. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщает «КоммерсантЪ».
Согласно материалам дела, в мае 2017 года тогдашний замначальника управления организации материально-технического обеспечения департамента тыла МВД России Сергей Горелик подписал контракт с ООО БМФ на поставку форменных рубашек, юбок и платьев.
Подрядчик должен был изготовить и поставить полиции более 350,6 тысяч рубашек с длинными и короткими рукавами серо-голубого и белого цветов. Следствие считает, что Борис Ляшук изначально не планировал исполнять госконтракт в полном объеме и решил сэкономить на производстве полицейской формы. Бизнесмен разместил заказ на фабрике «Надежда» в Нижегородской области, но использовал для пошива формы некачественные и дешевые материалы. В СКР заявили, что нити для тканей были «полугнилыми», а готовые изделия быстро изнашивались и приходили в негодность.