Власти США допустили полную изоляцию России от мировой финансовой системы
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Конгресса заявила, что новые санкции, которые сейчас обсуждают власти, фактически будут означать полную изоляцию России от глобальной финансовой системы
Власти США допустили полную изоляцию России от мировой финансовой системы, если Кремль начнет военное вторжение на Украину.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Конгресса заявила, что новые санкции, которые сейчас обсуждают власти, фактически будут означать полную изоляцию России от глобальной финансовой системы «со всеми вытекающими последствиями для российского бизнеса и населения» в области торговли и туризма.
По словам г-жи Нуланд, американские власти рассматривают «весь спектр возможных ограничительных мер против России», сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Также Вашингтон ожидает от Германии остановки проекта газопровода «Северный поток - 2», если Россия все же вторгнется в Украину.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента Джо Байдена подготовила новый пакет антироссийских санкций, который включает в себя ограничения против суверенного долга РФ, отключение страны от системы межбанковских переводов SWIFT, а также ограничения на операции с валютой.