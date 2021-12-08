Сотрудники ФСБ провели спецоперацию в ОВД «Гольяново». Задержан начальник угрозыска
В Москве сотрудники ФСБ вечером 7 декабря провели спецоперацию в ОВД «Гольяново». В рамках следственных действий чекисты перекрыли целый этаж, а сотрудники не могли выйти из здания
Фото: yandex.ru
В Москве сотрудники ФСБ вечером 7 декабря провели спецоперацию в ОВД «Гольяново». В рамках следственных действий чекисты перекрыли целый этаж, а сотрудники не могли выйти из здания. Представители службы собственной безопасности МВД осуществляют оперативное сопровождение.
Телеграм-канал Baza сообщает, что задержан начальник уголовного розыска ОВД «Гольяново». Полицейского подозревают в получении крупной взятки.
По данным издания, начальник уголовного розыска Виктор Дмитриев получил 3 млн рублей за отказ от возбуждения уголовного дела по статье «Подделка документов».
Другие подробности уголовного дела выясняются.