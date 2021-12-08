Студентам ВШЭ запретили проходить практику в организациях-инагентах. В вузе это опровергли
Департамент медиа НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) запретил студентам бакалаврских программ «Журналистика» и «Медиакоммуникации» проходить практику в организациях, которые были включены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Департамент медиа НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) запретил студентам бакалаврских программ «Журналистика» и «Медиакоммуникации» проходить практику в организациях, которые были включены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
«Новая газета» со ссылкой на письмо медиа-департамента сообщает, что для прохождения практики в «профильной организации» студентам рекомендовано ознакомиться «с местом ее прохождения». Одновременно с этим в документе уточняется, что вуз не может оформить практику в таких организациях, как ИП и «иностранные агенты».
Официально в ВШЭ опровергли запрет на прохождение практики в организациях-инагентах, а соответствующее письмо в вузе назвали «ошибкой менеджера по практике». В университете заверили, что информация о запрете студентам проходить практику в ИП и СМИ-иноагентах не соответствует действительности.