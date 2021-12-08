Госдума отказалась разбираться с «вакцинным» конфликтом интересов Анны Поповой и Татьяны Голиковой
Руководство Госдумы РФ отказалось запрашивать у правительства информацию о результатах антикоррупционных проверок «вакцинных интересов» в отношении главы Роспотребнадзора Анны Поповой и вице-премьера Татьяны Голиковой, которая курирует борьбу с коронавирусом
Руководство Госдумы РФ отказалось запрашивать у правительства информацию о результатах антикоррупционных проверок «вакцинных интересов» в отношении главы Роспотребнадзора Анны Поповой и вице-премьера Татьяны Голиковой, которая курирует борьбу с коронавирусом.
Ранее депутаты от КПРФ потребовали запросить у кабмина данные о результатах проверок, проводимых для оценки соблюдения антикоррупционных ограничений (в том числе в части наличия конфликта интересов) со стороны некоторых членов оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммунисты сослались на сообщения ряда СМИ, которые утверждали, что главный санитарный врач Анна Попова является автором патента на вакцину против COVID-19 «ЭпиВакКорона», которая закупается за счет средств федерального бюджета. Кроме того, близкий родственник главы антиковидного оперштаба Татьяны Голиковой является совладельцем крупной фармацевтической компании «Нанолек», которая поставляет лекарства и вакцины против коронавируса для государственных нужд.
Комитет Госдумы по противодействию коррупции запрос коммунистов не поддержал. Глава комитета Василий Пискарев заявил, что депутаты сами могут обратиться в правительство с данным запросом.
Против принятия проекта протокольного поручения проголосовали 203 депутата, 107 парламентариев поддержали инициативу КПРФ, а три человека воздержались.