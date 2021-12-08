Европейские страны начали сокращать срок действия сертификатов о вакцинации
Так, в Австрии, Италии и Чехии сроки действия ковид-паспортов сократились с года до девяти месяцев. Во Франции привитых однокомпонентной вакциной Janssen от компании Johnson & Johnson до 17 октября текущего года обязали сделать еще одну такую же прививку
Власти европейских стран начали сокращать сроки действия сертификатов о вакцинации против коронавируса.
Так, в Австрии, Италии и Чехии сроки действия ковид-паспортов сократились с года до девяти месяцев. Во Франции привитых однокомпонентной вакциной Janssen от компании Johnson & Johnson до 17 октября текущего года обязали сделать еще одну такую же прививку. Кто не ревакцинируется до 15 декабря, тот останется без сертификата о сделанной прививке.
В Австрии также ограничили срок действия сертификатов о вакцинации препаратом Janssen. В правительстве уточнили, что пока нововведение касается только местных жителей, а не туристов. Сертификаты последних будут по-прежнему действительны в течение года после прививки, сообщает «Дождь» (СМИ признано иностранным агентом).
Напомним, что в ноябре Евросоюз рекомендовал всем странам-членам союза сократить сроки действия сертификатов о вакцинации любыми препаратами с года до девяти месяцев. Это связано с тем, что выработанные после прививки антитела могут исчезнуть примерно через шесть месяцев после вакцинации.