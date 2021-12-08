Москвич Сергей Глазов устроил стрельбу в МФЦ из-за конфликта с «Жилищником»
Ранее сообщалось, что посетитель центра оказания госуслуг Сергей Глазов открыл стрельбу из-за требования надеть защитную маску. Согласно новой версии, причиной стрельбы стал конфликт москвича с ГБУ «Жилищник», который располагается в одном здании с МФЦ
Стали известны новые подробности инцидента со стрельбой в МФЦ «Рязанский», в результате которого погибли два человека.
Ранее сообщалось, что посетитель центра оказания госуслуг Сергей Глазов открыл стрельбу из-за требования надеть защитную маску. Согласно новой версии, причиной стрельбы стал конфликт москвича с ГБУ «Жилищник», который располагается в одном здании с МФЦ.
Источник Znak.com в полиции сообщил, что сотрудники «Жилищника» перекрыли Глазову канализационные стояки из-за долгов за ЖКУ. После этого мужчина решил «разобраться» с коммунальщиками. Очевидцы сообщили в свою очередь, что стрелок находился в неадекватном состоянии.
Напомним, что Глазов застрелил охранника и администратора МФЦ. Еще четыре человека, включая 10-летнего ребенка, пострадали.