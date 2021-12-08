Разработчики «Спутника V» проведут клинические исследования новой вакцины против COVID-19
Центр имени Н.Ф. Гамалеи, специалисты которого разработали препарат «Спутник V», в скором времени приступит к первым двум фазам клинических исследований новой вакцины против коронавируса на добровольцах
Центр имени Н.Ф. Гамалеи, специалисты которого разработали препарат «Спутник V», в скором времени приступит к первым двум фазам клинических исследований новой вакцины против коронавируса на добровольцах.
Согласно тендерной заявке на портале госзакупок, новая вакцина разработана на основе вирусоподобных частиц VLP, которые не содержат генетический материал вируса-возбудителя, а только имитируют его. Внутримышечную и интраназальную форму вакцины испытают на добровольцахв возрасте от 18 до 55 лет, сообщает «Фармацевтический вестник».
Подрядчиком по госконтракту выступает ООО «РИК-Фарма», которой центр имени Гамалеи заплатит 8,2 млн рублей.
Напомним, что сейчас этот научный центр завершает исследование вакцины против COVID-19 для подростков «Спутник М».