Мосгордума решила уклониться от обсуждения закона о введении QR-кодов
Мосгордума решила уклониться от обсуждения федерального закона о введении антиковидных QR-кодов в общественных местах и на транспорте, из-за которого жители регионов стали регулярно выходить на протестные митинги
Мосгордума решила уклониться от обсуждения федерального закона о введении антиковидных QR-кодов в общественных местах и на транспорте, из-за которого жители регионов стали регулярно выходить на протестные митинги.
Источник телеграм-канала «Можем объяснить» сообщает, что столичные единороссы пытаются избежать публичного обсуждения «раздражающего народ» законопроекта, поэтому дума не будет от своего имени отправлять отзыв на этот документ в Госдуму.
Первоначально планировалось, что законопроект о QR-кодах Мосгордума обсудит 8 декабря, однако руководство парламента вообще передумало проводить заседание. Источник отмечает, что такое решение могло быть принято из-за большого числа противников QR-кодов в Москве. «Никто не хочет мараться», - добавил собеседник.
Напомним, что региональные парламенты должны направить свои отзывы на правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также посадки в поезда и самолеты, до 14 декабря. В Мосгордуме следующее заседание назначено уже на 15 декабря. Таким образом, столичные депутаты рассчитывают избежать обсуждения резонансного документа. При этом вместо депутатов свой отзыв на документ может направить мэр Москвы Сергей Собянин.