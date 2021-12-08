В России срок действий ПЦР-тестов на коронавирус сократили до 48 часов из-за штамма «омикрон»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о сокращении срока действия ПЦР-тестов на коронавирус с 72 до 48 часов. Такое решение было принято в связи с появлением нового штамма «омикрон», который уже был завезен в Россию туристами
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о сокращении срока действия ПЦР-тестов на коронавирус с 72 до 48 часов. Такое решение было принято в связи с появлением нового штамма «омикрон», который уже был завезен в Россию туристами.
В Роспотребнадзоре заявили, что штамм «омикрон», который впервые был выявлен в ЮАР и других африканских странах, может быть более опасным, чем дельта-штамм, ставший причиной высокой смертности ковидных пациентов. При этом в ВОЗ говорят, что пока все заразившиеся штаммом «омикрон» переносят болезнь в легкой форме, а летальных случаев зафиксировано не было.
Тем не менее, российские власти решили ужесточить антиковидные требования из-за нового штамма. Ранее был введен обязательный двухдневный карантин для туристов, возвращающихся из ЮАР и других стран с высоким риском заражения «омикроном».
На прошлой неделе в Россию прибыл первый вывозной рейс из ЮАР. После возвращения у 11 человек был выявлен коронавирус. В двух случаях речь идет именно о штамме «омикрон».