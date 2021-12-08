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08 декабря 2021, 00:06

В Северной Корее ввели «налог на конфеты». Раз в год вождь раздает сладости всем детям страны

В некоторых областях Северной Кореи власти ввели налог на каждое домохозяйство. Этот сбор будут направлять кондитерским фабрикам для производства конфет, которые вождь Ким Чен Ын по традиции раздает всем детям страны по случаю своего дня рождения

В Северной Корее ввели «налог на конфеты». Раз в год вождь раздает сладости всем детям страны
Фото: dprk360.com

В некоторых областях Северной Кореи власти ввели налог на каждое домохозяйство. Этот сбор будут направлять кондитерским фабрикам для производства конфет, которые вождь Ким Чен Ын по традиции раздает всем детям страны по случаю своего дня рождения.

Radio Free Asia сообщает, что из-за приостановки торговых отношений с Китаем в связи с пандемией коронавируса в КНДР не хватает продовольствия. Например, сокращение поставок муки и сахара привело к росту цен на эти продукты. Так, килограмм муки подорожал с 12 тысяч до 30 тысяч вон (с 2,4 до 6 долларов), а килограмм сахара – с 13 тысяч до 25 тысяч вон.

В связи со сложившейся ситуацией на продовольственном рынке правительство Северной Кореи потребовало от каждой провинции производить и поставлять кондитерские изделия на подарки для детей ко дню рождения Ким Чен Ына, который отмечается 8 января.

В свою очередь в провинциях ввели налог для домохозяйств в размере 5 тысяч вон, чтоб на эти деньги закупить сырье для производства конфет.

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