Преподавателя курского техникума обвинили в экстремизме после поста о низкой зарплате педагогов
В Судже Курской области преподаватель техникума Александр Мамкин стал фигурантом дела по экстремистской статье после того, как он поделился информацией о своей низкой зарплате в соцсети «ВКонтакте»
В Судже Курской области преподаватель техникума Александр Мамкин стал фигурантом дела по экстремистской статье после того, как он поделился информацией о своей низкой зарплате в соцсети «ВКонтакте».
Александр Мамкин является лауреатом президентской премии. 23 ноября текущего года педагог начал эксперимент, который заключался в попытке выжить на зарплату. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что «честно отработал месяц», проработал октябрь с нагрузкой в 34 часа в неделю и заработал 14600 рублей на руки. После выплаты обязательных платежей у него осталось только 5600 рублей.
«Но дальше все было хуже — выход с удаленки (2160 рублей на бензин) и поломка насоса отопления (3300 рублей) съели все. На ПРОДУТЫ ПИТАНИЯ, одежду, обувь, покупку книг и развлечения осталось 140 рублей. (Поступило еще 1,5 т. р., поэтому с голода пока не умираю.)», - добавил педагог.
Через день после публикации этого поста к Мамкину пришел участковый и обвинил его в том, что тот два года назад написал антифашистскую статью. Педагог пояснил, что речь идет о посте от 2020 года, в котором он задался вопросом, если ли в Судже бандеровцы, которые готовы поддержать мерзавцев, оскверняющих могилы ветеранов.
«Как оказалось, по мнению высокообразованных и доблестных борцов в погонах, антифашистская статья и фотографии, показывающие оскверненные могилы и мерзавцев, вскидывающих руки в нацистском приветствии, являются пропагандой фашизма», - заявил преподаватель.
Александр Мамкин отметил также, что директор техникума, в котором он работает, является кумом местного начальника отдела по борьбе с экстремизмом.
В местной полиции на запрос Znak.com отметили, что «приглашение педагога в отдел полиции не связано с его видеообращением о низкой зарплате».