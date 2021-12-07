В Москве антимасочник открыл стрельбу в МФЦ. Два человека погибли, трое ранены
На юго-востоке Москвы в МФЦ «Рязанский» вооруженный мужчина открыл стрельбу, в результате которой погибли два человека. Еще три посетителя центра предоставления госуслуг получили ранения
Фото: vesti.ru
На юго-востоке Москвы в МФЦ «Рязанский» вооруженный мужчина открыл стрельбу, в результате которой погибли два человека. Еще три посетителя центра предоставления госуслуг получили ранения. Среди пострадавших – 10-летняя девочка. Ее доставили в Морозовскую детскую больницу.
По данным РИА Новости, открывшего стрельбу в МФЦ мужчину задержали – это 45-летний Сергей Глазов.
Согласно предварительным данным, причиной инцидента стал конфликт между охранником центра и посетителем, который отказывался надеть защитную маску. В ходе ссоры антимасочник достал оружие и открыл стрельбу.
Telegram-канал «112» сообщает, что задержанный Сергей Глазов находится в неадекватном состоянии.