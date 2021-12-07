Глава СПЧ потребовал от мэра Москвы убрать из метро указатели на узбекском языке
Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев призвал мэра Москвы Сергея Собянина демонтировать указатели на фарси и узбекском языке на станциях метро «Прокшино» и «Лесопарковая»
Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев призвал мэра Москвы Сергея Собянина демонтировать указатели на фарси и узбекском языке на станциях метро «Прокшино» и «Лесопарковая». Такие указатели появились там из-за того, что от этих станций ходят автобусы до миграционного центра «Сахарово».
Валерий Фадеев в своем обращении заявил о массовых жалобах москвичей на рост миграционного потока из-за центра в Сахарово, од больше всего горожан «раздражают» указатели на таджикском и узбекском языках в метрополитене.
«Вместо политики по интеграции мигрантов в общество и местную культуру у нас создаются все условия для комфортного проживания приезжих без знания и владения русским языком», - посетовал глава правозащитной организации.
Кроме того, появление указателей на фарси и узбекском языке нарушает федеральный закон «О государственном языке РФ» и правила пользования метрополитеном. Ранее в столичной подземке заявили, что такие указатели появились «для удобства посетителей миграционного центра «Сахарово»».