Gulagu.net сообщил о «побоище» в приморской колонии. Во ФСИН заявили о проведении спецоперации
Сотрудники ФСИН, ФСБ и Следственного комитета провели в СИЗО-1 и исправительной колонии №27 в Приморском крае спецоперацию «по пресечению экстремистской деятельности»
Сотрудники ФСИН, ФСБ и Следственного комитета провели в СИЗО-1 и исправительной колонии №27 в Приморском крае спецоперацию «по пресечению экстремистской деятельности».
В пресс-службе ФСИН заявили, что спецоперации проводились 25 ноября и 3 декабря. По данным ведомства, заключенные «были задействованы в организации запрещенного в России движения А.У.Е.(признано экстремистским) и занятии высшего положения в преступной иерархии». Эти арестанты якобы заставляли других заключенных жить по «воровским понятиям и законам», а также заниматься телефонным мошенничеством, вымогательством и формированием «общака».
Сторонников движения А.У.Е. вывезли в другие исправительные учреждения. Против них возбуждено уголовное дело по факту участия в деятельности экстремистской организации.
В свою очередь правозащитный проект Gulagu.net сообщает, что силовики в 6 утра 3 декабря «устроили массовое побоище» в приморской колонии, ввели в зону спецназы ФСИН и ФСБ, избили более 150 человек, «одного изнасиловали и еще одного человека забили до смерти».