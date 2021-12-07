В Еврейской АО областная больница осталась без хирургов
В администрации Еврейской АО сообщили, что по решению Роспотребнадзора еще 4 ноября хирургическое отделение было закрыто на карантин из-за коронавируса, а прием пациентов был приостановлен
Хирургическое отделение областной больницы Еврейской автономной области (ЕАО) осталось без врачей. Накануне заявления об уходе написали трое последних специалистов.
В администрации Еврейской АО сообщили, что по решению Роспотребнадзора еще 4 ноября хирургическое отделение было закрыто на карантин из-за коронавируса, а прием пациентов был приостановлен.
Увольнение врачей чиновники объяснили объективными причинами. Один специалист переезжает в другой регион, второй – уходит на пенсию, а третий – перешел на постоянную работу в коронавирусный госпиталь, сообщает «КоммерсанЪ».
Главный врач областной больницы Елена Стороженко заверила, что старым пациентам оказывают необходимую медпомощь специалисты из других отделений. Правда, новых пациентов врачи уже не принимают, поэтому их отправляют к хирургам в Хабаровский край.
Пациентов в соседний регион будут транспортировать территориальный центр медицины катастроф и санитарная авиация.