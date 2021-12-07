Новосибирская прокуратура предложила установить бюст активному участнику сталинских репрессий
Прокуратура Новосибирской области предложила установить в областном центре бюст генеральному прокурору СССР Роману Руденко. Последний был участником репрессий во времена правления И.В.Сталина и подписывал протоколы о массовых расстрелах
Прокуратура Новосибирской области предложила установить в областном центре бюст генеральному прокурору СССР Роману Руденко. Последний был участником репрессий во времена правления И.В.Сталина и подписывал протоколы о массовых расстрелах.
Директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко рассказала «Дождю» (СМИ признано иностранным агентом), что прокуратура предложила установить бюст Руденко возле здания Сибирского института управления РАНХиГС на Нижегородской улице. Члены городского худсовета выступили против установки памятника участнику сталинских репрессий.
При этом при подаче заявления прокуратура подала справку о Руденко, в которой не упоминался тот факт, что в 1937–38 годах он входил в состав особой тройки НКВД, а в 70-е готовил для Политбюро ЦК КПСС документы по преследованию диссидентов.
«Поразило короткое, но емкое выступление депутата Совета депутатов Новосибирска, Бондаренко Сергея Валентиновича. Он назвал репрессии мероприятиями, которые осуществлялись с целью „защиты чистоты нации“. Это вообще что?» - добавила Татьяна Иваненко.