07 декабря 2021, 14:45
Подмосковный оперштаб подготовил агрессивную агитацию против антиваксеров
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Московской области опубликовал в своем официальном телеграм-канале агрессивный агитационный плакат в поддержку прививок против COVID-19, в которой антиваксеров называют «гнидами»
Фото: Телеграм-канал "КОРОНАВИРУС.Мособлштаб"
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Московской области опубликовал в своем официальном телеграм-канале агрессивный агитационный плакат в поддержку прививок против COVID-19, в которой антиваксеров называют «гнидами».
Агитационный плакат выполнен в советском стиле, а надпись на нем гласит: «Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!».
Под картинкой администраторы телеграм-канала подписали, что они «не одобряют грубость», однако вакцинация в нынешних условиях является необходимостью.