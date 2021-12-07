Фонд экс-жены близкого друга президента получил в пользование историческую усадьбу Венедиктовых - Шнаубертов
Петербургский фонд «Музыкальный олимп» получил в пользование историческую усадьбу в центре Москвы. Президентом фонда является пианистка Ирина Никитина. Ранее она была замужем за виолончелистом и близким другом Владимира Путина Сергеем Роддугиным
Петербургский фонд «Музыкальный олимп» получил в пользование историческую усадьбу в центре Москвы. Президентом фонда является пианистка Ирина Никитина. Ранее она была замужем за виолончелистом и близким другом Владимира Путина Сергеем Роддугиным. Последнего после утечки «панамского досье» журналисты также стали называть «кошельком президента». Сама Ирина Никитина приходится крестной матерью стершей дочери главы государства Марии.
«Важные истории» (издание признано иностранным агентом) сообщает, что фонд «Музыкальный олимп» получил усадьбу Венедиктовых - Шнаубертов – Моносзона, который является объектом культурного наследия регионального значения.
По данным издания, в 2017 году Ирина Никитина написала письмо президенту с просьбой посодействовать в передаче фонду усадьбы Венедиктовых - Шнаубертов - Моносзона, которая находится на балансе правительства Москвы. К письму она приложила рекомендательное письмо своего бывшего мужа и друга главы государства Сергея Ролдугина.
С учетом связей Ирины Никитиной ее просьба была удовлетворена. Под контролем вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной «Музыкальный олимп» получил усадьбу в безвозмездное пользование, а его московский филиал зарегистрировали по адресу здания.
Позже мэрия Москвы объявила о планах реставрировать усадьбу, которая заключается в переделке здания под нужды ее пользователя, то есть фонда бывшей жены друга президента.
По проекту реставрации, во дворе усадьбы может появиться атриум со стеклянной крышей площадью 400 кв.м., в котором будет располагаться концертный зал на 300 мест с буфетом.
Стоит также отметить, что на разработку проектной документации и реставрационные работы из бюджета Москвы уже было потрачено более 150 млн рублей.
Москвовед и потомок Шнаубертов Мария Калиш подала в суд на Департамент культурного наследия Москвы и Минкультуры РФ из-за изменения исторического облика усадьбы.
«Меня очень беспокоит возведение атриума под концертный зал во дворе. Есть подозрение, что большая часть усадьбы фонду нужна под коммерческую недвижимость, чтобы затем сдавать. Поэтому они так хотят увеличить площадь», - заявила Мария Калиш.