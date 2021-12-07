«Любимого» подрядчика главы ПАО «Россети» заподозрили в нанесении ущерба экологии Ленобласти
Северо-Западное межрегиональное управлением Росприроднадзора возбудило административное дело в отношении АО «Энерго-проект инжиниринг», которое СМИ и телеграм-каналы называют «любимым подрядчиком» экс-главы «Ленэнерго», а сейчас руководителя ПАО «Россети» Андрея Рюмина
Северо-Западное межрегиональное управлением Росприроднадзора возбудило административное дело в отношении АО «Энерго-проект инжиниринг», которое СМИ и телеграм-каналы называют «любимым подрядчиком» экс-главы «Ленэнерго», а сейчас руководителя ПАО «Россети» Андрея Рюмина.
Сотрудники Росприроднадзоравзяли пробы с бывшего карьера, который находится на землях лесного фонда и обнаружили, что вместо чистого грунта АО «Энерго-проект инжиниринг» (принадлежит бывшей «водочной королеве» Жанне Булавчик) утилизирует отходыот строительства нового завода «Газпрома» по переработке СПГ в Устьевой-Луге.
Источник издания Rucriminal.info рассказал, что Жанна Булавчик арендовала карьер в Кингисеппском районе Ленобласти площадью 50 га от имени «Ленэнерго» для благородных целей. Так же она обещала восстановить лес после вырубки деревьев на другом участке.
Однако в реальности карьер стали засыпать строительным мусором под предлогом «подготовки территории для высадки елок». Таким образом, мусор в карьере появился, а обещанные зеленые насаждения – нет.
Теперь надзорным ведомствам предстоит разобраться в том, что участвовал в сделке по утилизации строительного мусора под видом восстановления леса, какой ущерб был нанесен лесам Ленобласти, и кто будет возмещать этот ущерб.
Стоит отметить, что это уже не первый скандал с участием АО «Энерго-проект инжиниринг». Ранее комиссия Федеральной антимонопольной службы России заподозрило ООО «Спецтехнологии», ООО «Энергоаутсорсинг», ООО «Орион» и АО «ЭнергопроектИнжиниринг» в нарушении закона о защите конкуренции, результатом которого стал раздел товарного рынка между указанными хозяйствующими субъектами. Указанные структуры договорились о поддержании цен на торгах ПАО «Россети Ленэнерго» по осуществлению проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ по технологическому присоединению заявителей на электросетевых объектах.
По результатам проверки ФАС возбудила дело по факту нарушения антимонопольного законодательства.
Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что тогда решить проблему с ФАС удалось благодаря главе ПАО «Россети» Андрею Рюмину. Тем более, что во главе антимонопольного ведомства вместо Игоря Артемьева встал бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга МаксимШаскольский, который близок к Андрею Рюмину.