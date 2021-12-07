Экс-главу Калининского района Петербурга задержали по делу о хищении 250 млн рублей
Бывший глава Калининского района Санкт-Петербурга Иван Громов задержан по подозрению в хищении 250 млн рублей из бюджета. В рамках уголовного ела силовики провели обыски в рабочем кабинете чиновника и его загородном доме
Фото: nevnov.ru
Бывший глава Калининского района Санкт-Петербурга Иван Громов задержан по подозрению в хищении 250 млн рублей из бюджета.
В рамках уголовного ела силовики провели обыски в рабочем кабинете чиновника и его загородном доме.
«Фонтанка» сообщает, что Ивана Громова подозревают в мошенничестве, связанном с его работой в комитете по информатизации и связи Петербурга, который он возглавлял в 2012-2016 годах.
Иван Громов подал в отставку 6 декабря после совещания в Смольном. В должности главы Калининского района он проработал меньше месяца.