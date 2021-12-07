Суд Израиля арестовал два дома Тельмана Исмаилова в Тель-Авиве по иску БМ-банка
Ранее российские суды установили, что структуры бывшего владельца Черкизовского рынка «Руслайн 2000» и Tropicano Finance BV в 2012 году взяли кредиты в БМ-банке, но деньги не вернули. В иске речь идет о 13,5 млрд рублей и 169 млн долларов
Суд Израиля арестовал имущество бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Арест наложен на два дома бизнесмена в Тель-Авиве.
Соответствующее решение израильский суд принял в качестве обеспечительных мер по иску БМ-банка, входящего в ВТБ, к г-ну Исмаилову, сообщает «КоммерсантЪ».
Ранее российские суды установили, что структуры бывшего владельца Черкизовского рынка «Руслайн 2000» и Tropicano Finance BV в 2012 году взяли кредиты в БМ-банке, но деньги не вернули. В иске речь идет о 13,5 млрд рублей и 169 млн долларов.
После начала судебного разбирательства Тельман Исмаилов переписал израильскую недвижимость на своего сына Алекпера. Суд счел, что сын ответчика может передать право собственности на недвижимость третьим лицам.
Напомним, что в 2017 году российские силовики объявили Тельмана Исмаилова в международный розыск по делу об убийстве и незаконном обороте оружия, а также по делу об организации похищения певца Авраама Руссо в 2004 году.
В октябре 2021 года экс-владелец Черкизовского рынка был задержан в Черногории, однако местные власти вместо экстрадиции бизнесмена в Россию предоставили ему политическое убежище.