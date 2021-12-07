В Москве задержали 18-летнего юношу, который планировал устроить теракт в школе
В Москве сотрудники полиции задержали возле одной из школ города 18-летнего молодого человека, который планировал совершить теракт в учебном заведении. О своих планах он написал в соцсети «ВКонтакте»
В Москве сотрудники полиции задержали возле одной из школ города 18-летнего молодого человека, который планировал совершить теракт в учебном заведении. О своих планах он написал в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники Департамента образования Москвы в ходе мониторинга социальных сетей увидели сообщение юноши, в котором он делится планами напасть на школу. Данная информация была передана в правоохранительные органы, сообщает ТАСС.
Юноша был задержан прямо у входа в школу. При нем оперативники нашли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа.
Телеграм-канал Baza сообщает, что задержанного юношу зовут Арсений. Ранее он учился в школе №1297. По данным издания, молодой человек рассказал о планируемом нападении на школу двум ученикам 10-го класса, а подростки передали эту информацию руководству учебного заведения.