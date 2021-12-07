Европейский Центробанк впервые решил изменить дизайн евро
В ближайшее время ЕЦБ сформирует фокус-группы из представителей всех стран еврозоны, которые составят список тем для нового дизайна евро. Из этого списка затем выберут лучший вариант
Европейский центральный банк (ЕЦБ) анонсировал планы по изменению дизайна банкнот евро к 2024 году.
В ближайшее время ЕЦБ сформирует фокус-группы из представителей всех стран еврозоны, которые составят список тем для нового дизайна евро. Из этого списка затем выберут лучший вариант, сообщает «Медуза» (издание признано инагентом).
Окончательное решение о том, как будут выглядеть европейские деньги, будет принимать руководство ЕЦБ после общественных консультаций.
«Спустя 20 лет пора пересмотреть внешний вид наших банкнот, чтобы сделать их ближе для европейцев любого возраста и происхождения», - говорится в заявлении европейского финансового регулятора.
Отметим, что до этого внешний вид евро лишь немного обновлялся с учетом внесения новых средств защиты банкнот от подделок.