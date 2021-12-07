На Сахалине резко выросли цены на топливо. Дизель подорожал до 75 рублей за литр
Телеграм-канал газеты «Углегорские новости» сообщает, что на местных АЗС 92-й бензин подорожал до 66 рублей за литр, 95-й бензин стоит 70 рублей, а дизельное топливо продается о 72-75 рублей
В регионах Дальнего Востока резко выросли розничные цены на бензин. Так, на Сахалине стоимость дизельного топлива уже превысила 75 рублей за литр.
Телеграм-канал газеты «Углегорские новости» сообщает, что на местных АЗС 92-й бензин подорожал до 66 рублей за литр, 95-й бензин стоит 70 рублей, а дизельное топливо продается о 72-75 рублей.
«Это не фантастика, а реальность. Сказочные цены. Сказать, что мы в шоке, ничего не сказать», - сообщает редакция.
За последний месяц топливо в Сахалинской области подорожало в среднем на 10 рублей.
Напомним, что еще весной текущего года Счетная палата предупредила правительство о риске повторения топливного кризиса 2018 года, когда на внутреннем рынке цены на бензин резко выросли на фоне повышения мировых цен. Тогда властям пришлось применить демпферный механизм и частично минимизировать эффект от резких колебаний мировых нефтяных котировок на стоимость бензина в России. Однако цены на заправках продолжили расти.