Глава крымского представительства компании «Аэрофлот» покончил с собой на рабочем месте
Телеграм-канал Mash сообщает, что примерно за четыре дня до своей смерти Роберт Валеев распорядился выключить все камеры наблюдения в офисе рядом со старым аэропортом
Руководитель представительства авиакомпании «Аэрофлот» в Крыму покончил с собой в офисе компании, который располагается в Симферополе.
Телеграм-канал Mash сообщает, что примерно за четыре дня до своей смерти Роберт Валеев распорядился выключить все камеры наблюдения в офисе рядом со старым аэропортом. В день смерти глава крымского представительства должен был лететь в командировку в Москву. В последний раз подчиненные видели Валеева в 14.30. Тогда он попросил коллег разбудить его через час и закрылся в кабинете.
На стук в дверь начальник не реагировал. Сотрудники выбили дверь и обнаружили Валеева уже мертвым. В его куртке была найдена предсмертная записка, в которой он попрощался с близкими и обвинил в своей смерти двух человек, которые хотели с помощью главы Крыма разделить бюджет «Аэрофлота».