07 декабря 2021, 10:56
В Ярославской области задержали подростка, который планировал нападения на силовиков
Согласно материалам дела, 16-летний житель поселка Каменка Рыбинского района планировал осуществить «резонансные акции, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе»
Фото: rtvi.com
Сотрудники ФСБ задержали в Ярославской области подростка, который подозревается в изготовлении взрывчатки.
Согласно материалам дела, 16-летний житель поселка Каменка Рыбинского района планировал осуществить «резонансные акции, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе». Задержанный состоял в закрытом чате в одном из мессенджеров, который объединял радикально настроенных граждан идеей насильственных действий против сотрудников правоохранительных органов, сообщает «Лента.ру».
В Следственном комитете сообщили, что по месту жительства подростка оперативники обнаружили самодельное взрывное устройство и обрез с боеприпасами.