В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники
Депутат Госдумы и основатель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. По его мнению, это позволит россиянам «не спивались»
Депутат Госдумы и основатель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. Такое решение, по его мнению, необходимо принять, чтобы россияне «не спивались».
Султан Хамзаев заявил, что алкоголь под Новый год - это «фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан», а оставлять все на самотек нельзя, пишет РИА Новости.
Депутат считает, что власти должны принять конкретные меры по защите здоровья граждан, а введение ограничений на продажу спиртных напитков должно быть одной из таки мер.
«Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», - отметил парламентарий.
Также Султан Хамзаев предложил сделать все культурно-массовые мероприятия в новогодние каникулы бесплатными, чтобы людям было чем себя занять.