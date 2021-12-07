В Швейцарии разработали капсулу для добровольного ухода из жизни
В Швейцарии появилась капсула Sarco для эвтаназии и добровольного ухода из жизни. Данная разработка уже прошла необходимую юридическую экспертизу и может использоваться по всей стране со следующего года
В Швейцарии появилась капсула Sarco для эвтаназии и добровольного ухода из жизни. Данная разработка уже прошла необходимую юридическую экспертизу и может использоваться по всей стране со следующего года.
Капсулу для добровольного ухода из жизни создала компания Exit International. Там пояснили, что Sarco (или «капсула милосердной смерти будущего) была напечатала с помощью 3D-принтера, сообщает «Сноб».
Работать капсула будет следующим образом: сначала человек должен разместиться внутри и ответить на несколько вопросов. Затем человек сможет активировать капсулу. При этом он будет чувствовать небольшую дезориентацию и «легкую эйфорию», после чего потеряет сознание и умрет. Вся процедура занимает около 30 секунд.
Поскольку капсула очень мобильна, то ее могут доставить в любое место по желанию «клиента».
Напомним, что Швейцария является одной из стран, где эвтаназия официально разрешена властями.