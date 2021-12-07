Экс-замглавы аппарата правительства РФ вместе с «казначеем солнцевской ОПГ» арендовали лагуну на Мальдивах для строительства курорта
В 2015 году тогдашний президент Мальдивской республики Абдулла Ямин «в рамках масштабной коррупционной схемы» сдал в аренду за 2,5 млн долларов лагуну в атолле Южного Мале офшорной компании Depezar Services Limited
Бывший замглавы аппарата правительства России Кирилл Андросов и «авторитетный» бизнесмен Евгений Новицкий, которого власти США считали одним из «казначеев» ОПГ «Солнцевские», участвовали в совместном проекте по строительству курорта на Мальдивских островах. Об этом говорится в расследовании объединения журналистов OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности).
Журналисты выяснили, что в 2015 году тогдашний президент Мальдивской республики Абдулла Ямин «в рамках масштабной коррупционной схемы» сдал в аренду за 2,5 млн долларов лагуну в атолле Южного Мале офшорной компании Depezar Services Limited (место регистрации Британские Виргинские острова).
По данным OCCRP, 50% акций этой компании тогда принадлежала турецкому строительному магнату Туфану Айтекин Гюлтекину и основателю сети отелей Rixos Феттаху Таминдже. Согласно документам из «Досье Пандоры», вторая половина Depezar Services Limited принадлежит сингапурскому фонду прямых инвестиций Lang Capital Fund, которым управлял Кирилл Андросов. При этом Евгений Новицкий вложил в этот фонд 50 млн долларов, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
В 2017 году Lang Capital Fund продал свою долю в офшоре строительной фирме г-на Гюлтекина Sembol İnşaat.
Строительство курорта в лагуне не началось до сих пор, хотя власти Мальдив утверждают, что этот проект находится в стадии реализации. Напомним, что президент республики Абдулла Ямин в настоящее время находится под следствием по делу об отмывании денег.
В OCCRP также сообщают, что в ответе на их запросы бывший чиновник Кирилл Андросов сообщил, что Евгений Новицкий, во-первых, не имеет отношения к руководству Lang Capital Fund, во-вторых, обвинения Новицкого в связях с организованной преступностью «никогда официально не выдвигались и не расследовались».
Кирилл Андросов в 90-е годы работал вместе с Владимиром Путиным в команде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В 2005 году г-н Андросов был назначен заместителем министра экономического развития и торговли России, а с 2008 по 2010 гг. он был первым заместителем руководителя аппарата правительства. Сейчас бывший чиновник считается одним из самых влиятельных инвесторов в России.