США и Евросоюз в рамках санкций хотят ограничить обмен Россией рублей на иностранную валюту
Власти США и Евросоюза обсуждают новые санкции в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), которые вступят в силу, если Кремль решится на вооруженное нападение на Украину
Власти США и Евросоюза обсуждают новые санкции в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), которые вступят в силу, если Кремль решится на вооруженное нападение на Украину.
Запад среди прочего обсуждает возможность ограничения обмена Россией рублей на доллары, евро и британские фунты. Также рассматривается вариант с ограничением возможности инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.
Ранее CNN сообщило, что администрация президента США Джо Байдена предлагает также отключить Россию от системы финансовых платежей SWIFT. Этот вид санкции называют радикальным, так как он ударит и по простым гражданам России.
Предполагается, что о санкциях в случае нападения России на Украину будет объявлено в ходе переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина.