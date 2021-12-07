07 декабря 2021, 07:43
Центробанк приостановил на полгода операции по рублевым кошелькам WebMoney
По решению финансового регулятора, для владельцев рублевых кошельков сохраняются операции в торгово-сервисных предприятиях, оплата различных штрафов и налогов, а также вывод рублей на собственные банковские счета
Фото: blog.telderi.ru
Центробанк РФ приостановил сроком на шесть месяцев операции пополнения и перевода электронных средств платежа по рублевым кошелькам WebMoney.
По решению финансового регулятора, для владельцев рублевых кошельков сохраняются операции в торгово-сервисных предприятиях, оплата различных штрафов и налогов, а также вывод рублей на собственные банковские счета. При этом вывод рублей на банковские карты будет осуществляться через СБП, сообщает Znak.com.
Днем ранее Центробанк выдал предписание расчетному банку WebMoney — Консервативному коммерческому банку, которое лишает участников Системы возможности совершать операции пополнения, обмена и перевода по P и R-кошелькам.