Московские чиновники заплатят экс-депутату полмиллиарда рублей за аренду офисов
Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы заплатил 1,7 млрд рублей из столичного бюджета бывшему депутату Госдумы и члену «Единой России» Балашу Балашову за аренду здания
Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы заплатил 1,7 млрд рублей из столичного бюджета бывшему депутату Госдумы и члену «Единой России» Балашу Балашову за аренду здания.
В ближайшие два года аренда офисов в бизнес-центре «Яковоапостольский» около Курского вокзала обойдется ДИТ в 512 млн рублей. В госконтракте говорится об аренде 6 474,5 кв.м.
Владельцами бизнес-центра являются фирмы «Асти» и «Рико». По данным сервиса «Контур.фокус», первая компания принадлежит экс-депутату Госдумы Балашу Балашову, а вторая — его дочери Хаве.
Телеграм-канал «Можем объяснить» сообщает, что мэрия платит семье единоросса Балашова 38 тысяч рублей за квадратный метр в год. При этом на сайте бизнес-центра офисы даже меньшей площади сдаются по 28 тысяч рублей за кв.м.
За последние четыре года Департамент информационных технологий Москвы выплатил компаниям Балашова 1,7 млрд рублей из городского бюджета за аренду офисов и парковочных мест.