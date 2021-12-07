Власти США анонсировали новые санкции против России. В том числе отключение страны от SWIFT
По данным CNN, Белый дом может ввести персональные санкции против лиц из ближнего круга президента России Владимира Путина, против российских банков и энергетических компаний
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает несколько вариантов введения новых санкций против России из-за ситуации на Украине.
По данным CNN, Белый дом может ввести персональные санкции против лиц из ближнего круга президента России Владимира Путина, против российских банков и энергетических компаний.
Также рассматривается радикальный вариант отключение России от межбанковской системы SWIFT.
В администрации Байдена заявили, что цель новых санкций заключается в том, чтобы «удержать президента России от вторжения в Украину».
На фоне сообщений о «радикальных» санкциях США против России курс рубля вечером 6 декабря начал падать по отношению к доллару и евро. К закрытию торгов курс доллара составил 74,29 рубля (плюс 0,62 процента), а курс евро — 83,79 рубля (плюс 0,63 процента).
Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии упал до 3810,10 пункта (минус 2,63 процента), индекс РТС — до 1622,07 пункта (минус 2,77 процента).