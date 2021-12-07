Медианный доход российских чиновников оказался в три раза выше доходов простых россиян
Медианный доход российского чиновника, по закону обязанного отчитываться о своих доходах, за 2020 год составил 82 тысячи рублей в месяц. Это в три раза выше медианного дохода остальных россиян
Медианный доход российского чиновника, по закону обязанного отчитываться о своих доходах, за 2020 год составил 82 тысячи рублей в месяц. Это в три раза выше медианного дохода остальных россиян, сообщается в исследовании антикоррупционной организации «Трансперенси Интернешнл» (признана иностранным агентом).
Лидерами по разрыву доходов между чиновниками и простыми гражданами стала республика Тыва. Там доходы представителей власти оказались в семь раз выше, чем у остальных. В Ингушетии доходы чиновников в шесть раз выше доходов простых граждан. При этом в обеих республиках медианный доход жителей составил 14 тысяч рублей – это самый низкий показатель по России.
Самый высокий медианный доход зафиксирован у чиновников в Ямало-Ненецком автономном округе - 241 тысяча рублей. Далее идут Москва с показателем 216 тысяч рублей и Якутия - 185 тысяч рублей. Меньше всего чиновники получают в Кировской области (52 тысячи рублей), Калмыкии (48 тысяч) и Северной Осетии (45 тысяч рублей).
Сотрудники «Трансперенси» в ходе исследования изучили 116 922 деклараций чиновников из всех регионов России.